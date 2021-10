Incidente in moto in autostrada, morto 26enne: lavorava in un hotel a Tremezzo

L'incidente mortale è accaduto nella nottata di sabato 2 ottobre sulla autostrada A4, all'altezza di Cavenago Brianza. Come riportato anche su MonzaToday è ancora da accertare la dinamica del sinistro in cui ha perso la vita il centauro: il 26enne - forse dopo un urto con un altro mezzo - avrebbe perso il controllo e sarebbe finito a terra, sull'asfalto. Cadendo dalla moto che avrebbe poi terminato la corsa qualche metro più in là, fermata dalla barriera stradale. Due camion pochi metri più avanti fermi, di traverso, a fare da scudo, nel tentativo di bloccare il traffico. Ma a nulla è servito cosi' come anche i soccorsi del 118: due ambulanze e un'automedica insieme agli agenti della polizia stradale.

Il 26enne che ha perso la vita in questo tragico incidente si chiamava Cristian Tallarida, abitava a Busto Arsizio e lavorava in un hotel a Tremezzo. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia espressi in queste ore sui social. Figlio del consigliore comunale Orazio Tallarida, candidato capolista per Forza Italia alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.