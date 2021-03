Incidente a Lomazzo: grave motociclista

Grave incidente a Lomazzo poco dopo le ore 14: una moto e una macchina si sono scontrate in modo pressoché frontale mentre percorrevano via Ceresio. Il centauro, un uomo di 31 anni, è rimasto ferito in modo molto grave ed è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo e da un'automedica. Il ferito è stato trasportato all'ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco e la ditta Sicurezza e Ambiente per la messa in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente.