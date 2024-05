Incidente ad Asso: ferito un motociclista dopo una brutta caduta

Questa mattina, alle 10.30, si è verificato un incidente stradale sulla SP 44 via Monti di Sera ad Asso, che ha coinvolto una motocicletta. L'incidente ha reso necessario un intervento di soccorso per garantire la messa in sicurezza della sede stradale e prestare assistenza al centauro coinvolto. I soccorritori sanitari sono immediatamente intervenuti in codice rosso sulla scena per soccorrere il motociclista, un 22enne, e fornire le cure necessarie. Successivamente, il centauro è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti medici. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull'incidente o sulle condizioni del conducente della motocicletta.