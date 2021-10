Scontro tra auto e moto ad Albese con Cassano: un uomo in fin di vita

Un uomo di 65 anni che viaggiava a bordo di una moto è rimasto ferito in modo gravissimo dopo essersi scontrato con un'auto. L'incidente è avvenuto in via Lomardia ad Albese con Cassano intorno alle 17.30. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito disperate. I soccorritori hanno trovato il centauro in arresto cardiocircolatorio. Vista la gravità è stato allertato anche l'elisoccorso del 118 di Como.