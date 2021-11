Incidente a Como, si schianta contro un palo: morto motociclista di 56 anni

Aveva 56 anni l'uomo che in sella alla sua moto è andato a sbattere contro un palo in via Varesina a Como, all'altezza del civico 118. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 21 di sabato 2 novembre 2021. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Azzurra di Como e un'automedica in codice rosso. Infatti, le condizioni dell'uomo sono apparse subito disperate. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia ma per lui non c'è stato nulla da fare. E' spirato poco dopo l'arrivo in ospedale. La vittma si chiamava Luca Giuseppe Bazzanini e abitava a Olgiate Comasco.

Gli uomini della polizia locale di Como hanno eseguito i rilievi per determinare la dinamica dell'incidente mortale. Sembrerebbe che il motociclista abbia sbandato nel tentativo di evitare un'auto che si immetteve sulla strada.