Como, incidente nella notte in via per Cernobbio: 30enne morto mentre torna a casa dal lavoro

Via Per Cernobbio

Tragico incidente nella notte tra il 9 e il 10 ottobre 2021 a Como. Un'auto e una moto si sono scontrate in via per Cernobbio all'altezza della svolta con via Conciliazione poco prima delle ore 1.30. Le condizioni del motociclista sono apparse subito molto gravi. Un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove poco dopo è stato dichiarato morto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale che ha effettuato i rilievi dell'incidente mortale per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità. Il motociclista era un canturino di 30 anni (originario di Locri). Stava tornando a casa dal lavoro.