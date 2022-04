Incidente in Napoleona a Como: morto motociclista di 37 anni

Incidente mortale in via Napoleona a Como intorno alle ore 16.20 del 25 aprile 2022. Nel sinistro sono state coinvolte una moto e due auto. Lo scontro e la caduta sono stati fatali per il motociclista di 37 anni che è morto praticamente sul colpo. Altre quattro persone sono state soccorse, tra queste un bambino di 1 anno. Il traffico è stato paralizzato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi che serviranno a stabilire le eventuali responsabilità.