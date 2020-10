Incidente a Como in via per Cernobbio: morto un motociclista

Incidente mortale a Como in via per Cernobbio poco prima delle 15.30 del 10 ottobre 2020. Un uomo che guidava una moto è rimasto coinvolto nello scontro con un'auto. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Sul posto oltre all'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio è intervenuta l'automedica del 118. Il centauro è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove purtroppo è morto poco dopo a causa delle gravissime lferite riportate nello schianto.

