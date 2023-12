Incidente a Eupilio: morto un ragazzo di 23 anni

L'impatto violentissimo non ha lasciato scampo al ragazzo di 23 anni che viaggiava a bordo di una delle due auto che si sono scontrate a Eupilio, poco prima delle ore 23 del 17 dicembre 2023. L'incidente è avvenuto lungo via Provinciale, in località Penzano. Lo scontro è stato frontale e per il 23enne non c'è stato nulla da fare: inutili i soccorsi sopraggiunti rapidamente con ambulanze e automediche. Inutile anche l'intervento dell'elicottero del 118. Il 23enne è stato dichiarato morto sul posto mentre almeno un'altra persona - sembra si tratti di un 26enne - sarebbe ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.