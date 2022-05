Incidente a Monza: grave un motociclista di 15 anni. Illesa la giovane Comasca alla guida dell'auto

Soccorsi in codice rosso ieri sera 4 maggio a Monza per un ragazzino di 15 anni rimasto ferito in seguito a un incidente dove si sono scontrate un'auto e una moto da cross guidata dal minorenne. L'auto, una Fiat Punto era guidata da una giovane ragazza residente nel Comasco. Il giovane è stato accompagnato da un'ambulanza a sirene spiegate all'ospedale San Gerardo di Monza. "

"Da una sommaria prima ricostruzione i due veicoli viaggiavano in opposta direzione di marcia quando uno dei due avrebbe eseguito una manovra di svolta all'incrocio così venendo a collisione" hanno ricostruito dal comando di Monza in via Marsala dove gli agenti sono al lavoro per ricostruire le fasi del sinistro e accertare le responsabilità anche attraverso alcune tetsimonianze

La chiamata di emergenza è partita pochi minuti dopo le 18 e in via Antonietti, all'altezza dell'incrocio con via Galilei, sono intervenuti i mezzi di emergenza.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice giallo insieme agli agenti della polizia locale. Le condizioni del ragazzo però sono apparse poi più gravi del previsto e il 15enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. I rilievi sono stati affidati al personale del comando di via Marsala che è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il 15enne, come riportano i colleghi di MonzaToday, è ancora ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza. Il giovane in seguito all'impatto ha riportato ferite e lesioni importanti agli arti inferiori, secondo quanto confermato dal comando di polizia locale che ora è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. La ragazza Comasca alla guida dell'auto non ha riportato ferite.