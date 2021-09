Incidente a Montano Lucino: schianto tra due auto. Un ferito

È accaduto questa mattina, 10 settembre 2021, intorno alle 8.30. In via Leonardo da Vinci (SP19) si sono scontrate due auto, una delle quali si è completamente ribaltata. I soccorsi sono partiti urgentemente in codice rosso ma fortunatamente le condizioni del 27enne che era alla guida del emzzo piu' compromesso non sono gravi. I vigli del fuoco sono intervenuti per estrarre il giovane dalle lamiere. Ledinamiche del sinistro verranno ricostruite dai carabinieri. Sul posto automedica, ambulanza della Croce Azzurra del 118 che ha portato il ferito all'ospedale Sant'Anna.