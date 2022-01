Incidente a Monguzzo: una donna incastrata nell'auto

Incidente a Monguzzo intorno alle ore 12 del 25 gennaio 2022. Due auto si sono scontrate lungo via Valassina. A seguito dell'urto una donna e un uomo sono rimasti feriti in modo non grave ma per la donna è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto operare per estrarla dall'abitacolo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Sos di Lurago d'Erba. Gli agenti della polizia locale hanno gestito la viabilità ed eseguito i rilievi necessari per stabilire la dinamica e le responsabilità del sinistro.