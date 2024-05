Incidente a Merone nella notte: 5 ragazzi coinvolti, uno è gravissimo

Grave incidente a Merone nella notte intorno alle 4. Un'auto con a bordo cinque ragazzi intorno ai vent'anni si è ribaltata. Il gruppo di amici soccorso è composto da 3 ragazzi di 20 anni, uno di 19 anni e una ragazza di anche lei di 19 anni. Almeno due i giovani feriti in modo molto serio, di cui uno in gravi condizioni che è stato trasportato al San Gerardo di Monza con l'elicottero del 118 di Como. Anche un altro ragazzo è stato trasportato in codice rosso al San Gerardo con l'ambulanza della Corce Rossa di Monza.