Grande spavento a Mariano Comense per tre bambini coinvolti inun incidente avvenuto poco prima delle 8.30 in via Paolo VI. I tre minorenni soccorsi da due ambulanze e un'automedica hanno 5, 7 e 10 anni. Nessuno di loro è rimasto ferito in modo serio. A bordo delle due auto coinvolte nell'incidente c'erano anche due donne di 34 e 37 anni. Anche loro sono uscite pressoché illese dallo scontro.