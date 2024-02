Incidente a Mariano Comense: due feriti

Incidente a Mariano Comense nella tarda serata di lunedì 12 febbraio 2024. Due auto si sono scontrate lungo via Giovanni XXIII intorno alle ore 23. Due persone sono rimaste ferite. Una delle due è un ragazzo di 21 anni che è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente. Da quanto si è appreso nessuna delle persone ferite è in pericolo di vita.