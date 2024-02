Malore alla guida, si schianta contro il guard rail a Lipomo

Un malore la probabile causa all'origine dell'incidente avvenuto nel pomerriggio del 15 febbraio 2024 a Lipomo. Intorno alle ore 17.15 un uomo di 54 anni alla guida della sua auto è andato a sbattere frontalmente contro un guard rail mentre transitava in via Provinciale per Lecco. Le sue condizioni non sono gravi. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Erba in codice verde da un'ambulanza della Croce Azzurra di Como. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto di strada sul quale è avvenuto l'incidente.