Grave incidente a Lurago Marinone: un ferito

Grave incidente a Lurago Marinone intorno a mezzogiorno del 31 ottobre 2020. Un'auto e un furgone adibito al trasporto dei cavalli si sono scontrati in prossimità di uno snodo stradale in viale Varese. SUl posto oltreai vigili del fuoco e ai carabinieri sono intervenute un'ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca e un'automedica. Vista la gravità dell'incidente in cui sono rimasti coinvolti un uomo di 36 anni e un ragazzo di 22 è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. Il ferito più grave, però, è stato trasportato al pronto soccorso in ambulanza.

