Tre feriti in via Risorgimento

Paura per tre persone rimaste coinvolte in un incidente avvenuto poco dopo le 21.30 del 30 gennaio 2021 a Luisago. Due auto si sono scontrate in via Risorgimento. A causa dello scontro una delle due vetture si è ribaltata su un lato. Nonostante la violenza dell'urto i tre occupanti - due uomini di 20 e 34 anni e una donna di 33 anni - sono usciti illesi dagli abitacoli delle macchine. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.