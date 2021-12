Incidente a Lora manda il traffico in tilt

Un incidente ha mandato in tilt la viabilità, già messa a dura prova dal traffico natalizio, lungo la via Provinciale per Lecco. Due auto si sono scontrate nei pressi della intersezione con via Di Lora poco dopo le ore 15 del 21 dicemnre 2021. Non si sono registrati feriti ma i due veicoli non sono stati spostati nell'attesa che giungessero le forze dell'ordine per rilevare il sinistro stradale. Questo ha causato intralcio al traffico con pesanti disagi in entrambe le direzioni. Sono state segnalate, infatti, code in entrambe le direzioni