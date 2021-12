Incidente a Limido Comasco, frontale tra due furgoni

Incidente frontale tra due furgoni a Limido Comasco. Lo scontro è avvenuto poco dopo le ore 12 del 7 dicembre 2021. A bordo dei due mezzi pesanti c'erano una ragazza di 20 anni, un ragazzo di 26 anni e un uomo di 57 anni. Sul posto sono intervenute un'automedica e due ambulanze della Croce Rossa di Lomazzo e della Croce Rossa di Varese. Da quanto si è appreso nessuna delle trepersone coinvolte sarebbe rimasta ferita in modo serio. Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco di Como per lo sgombero e la messa in sicurezza della carreggiata.