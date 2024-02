Terribile incidente sul lungolago di Lecco: morti due ragazzi di 21 e 22 anni

Tragica notte sulle strade lecchesi. E' una notizia a dir poco drammatica quella riportata dal sito d'informazione LeccoToday: due ragazzi di 21 e 22 anni hanno perso la vita a seguito di un incidente avvenuto sulla strada del lungolago, in località Caviate. Lo schianto è avvenuto intorno alle ore 2.30 di sabato 3 febbraio poco dopo lo svincolo di uscita dalla Statale 36, in direzione sud. La dinamica dell'incidente mortale è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma secondo quanto riferito da LeccoToday stando a una prima ricostruzione l'auto sulla quale viaggiavano i tre amici si sarebbe ribaltata finendo fuori strada. L'impatto è stato fatale per due di loro, deceduti praticamente sul colpo. Entrambi sarebbero residenti in Valsassina. Il terzo ragazzo coinvolto nell'incidente è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco in condizioni gravissime. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero del 118 di Como.