Incidente tra Lambrugo e Nibionno: due feriti

Incidente tra Lambrugo e Nibionno poco prima delle ore 14 del 25 maggio 2024. Due auto si sono scontrate lungo via Manzoni, all'altezza del civico 19. Due le persone coinvolte, tra le quali una donna di 71 anni che è stata soccorsa in codice giallo da un'ambulanza della Croce Bianca di Besana Brianza e da un'automedica. Inevitabili i disagi alla viabilità in entrambe le direzioni. Infatti, l'incidente è avvenuto in prossimità di una rotatoria. Sul posto i carabinieri di Merate.