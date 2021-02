Rovellasca, distrugge una Lamborghini contro alberi e auto parcheggiate: ferito grave

L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale

Grave incidente a Rovellasca poco dopo le ore 14: una Lamborghini si è schiantata contro gli alberi a lato strada e ha urtato anche un paio di auto parcheggiate. Due le persone coinvolte: due uomini di cui uno sembra sia molto grave, tanto è vero che è stato trasportato all'ospedale con l'elisoccorso del 118.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saronno che hanno estratto dall'abitacolo i due feriti. Uno è uscito pressoché illeso, l'altro, invece.è stato trasportato in codice rosso all'ospedale.L'incidente è avvenuto in una zona residenziale, su una strada che non è a scorrimento veloce. L'auto ha abbattuto una serie si alberi e ha travolto anche due vetture posteggiate.