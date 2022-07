Incidente a Laglio: coda sulla Regina

Incidente sulla Statale Regina intorno alle ore 8.10 della mattina del 25 luglio 2022. Due auto si sono urtate. Una di queste si è girata terminando la sua corsa di traverso. Due persone - un uomo di 33 e una donna 38 anni - sono rimasti lievemente feriti. Sul posto sono sopraggiunte in codice rosso due ambulanze della Croce Rossa di Cernobbio e della Croce Rosso di Como. Al loro arrivo i soccorritori hanno subito capito che le persone coinvolte nell'incidente non erano rimaste ferite in modo grave. Tuttavia l'incidente ha causato non pochi disagi alla viabilità provocando code in entrambe le direzioni.