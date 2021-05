Incidente a Inverigo: tre feriti dopo scontro tra un'auto e una moto

Attimi di grande apprensione per un motociclista rimasto ferito in un incidente accaduto a Inverigo intorno alle ore 14.30. Si è trattato di uno scontro un'auto e una moto avvenuto in via Aristide Magni, all'altezza dell'incrocio con via Beccaria. Le persone soccorse sono in tutto tre e hanno 15, 34 e 48 anni. Inizialmente i soccorsi sono giunti in codice rosso perché si temeva il peggio per il motociclista che, invece, seppur ferito in modo serio non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cantù.