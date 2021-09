Auto ribaltata nella notte a Guanzate: soccorsi quattro 18enni

L'incidente poco dopo le 3 in via Ariosto

Poteva avere un tragico epilogo l'incidente avvenuto nella notte a Guanzate. Un'auto con a bordo tre ragazzi di 18 anni e uno uno di 19 anni si è ribaltata intorno alle ore 3 mentre percorreva via Ludovico Ariosto. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunte un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo e un'automedica. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Quando i soccorritori sono giunti sul posto i giovani occupanti del veicolo erano già usciti dall'abitacolo. Dalle prime informazioni si è appreso che uno di loro sarebbe stato trasportato all'ospedale Sant'Anna in codice giallo. Nessuno di loro sarebbe, dunque, in pericolo di vita. (foto archivio QuiComo).