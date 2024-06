Un uomo di 48 anni grave dopo una caduto in moto a Zelbio

E' rimasto gravemente ferito l'uomo di 48 anni caduto in moto a Zelbio poco prima delle 17.30 del 16 giugno 2024 in via Pian del Tivano. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine. Dopo il primo intervento dell'ambulanza del Sos di Canzo è stato immediatamente chiaro che l'uomo era in condizioni molto gravi. E' stato quindi richiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'elicottero si è alzato in volo dalla base del 118 di Milano. Il motociclista è stato quindi trasportato in codice rosso all'ospedale Circolo di Varese.