Macchina contro autocarro: due bambini soccorsi a Grandate

Incidente in via Catelli a Grandate poco prima delle ore 9.30 del 24 novembre 2021. Un'auto con a bordo una donna e due bambini di 5 e 8 anni si è scontrata con un autocarro. la donna e i bambini sono stati soccorsi da un'ambulanza della Croce Verde di Fino Mornasco. Nessuno di loro è simasto ferito in modo particolarmente grave ma si è reso necessario il trasporto all'ospedale Sant'Anna. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Como.