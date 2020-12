Incidente a Grandate: soccorso anche un bimbo di 1 anno

C'è anche un bimbo di 1 anno tra le quattro persone coinvolte nell'incidente che si è verificato a Grandate, in via Leopardi, intorno alle ore 9.45 del 20 dicembre 2020. Gli altri occupanti dei due veicoli incidentati sono un uomo di 28 anni e due donne di 31 e 84 anni. In loro soccorso sono giunte un'automedica e due ambulanze della Croce Verde di Fino Mornasco e della Croce Azzurra di Como. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del sinistro stradale e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto di strada interessato dall'incidente. Non si sono registrati feriti gravi ma un'ambulanza ha trasportato un ferito in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Al momento non si sa se si tratti del bambino.