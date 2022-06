Incidente nella notte in galleria a Cernobbio: auto fugge dopo lo scontro con un furgone

Incidente nella notte i galleria a Cernobbio: un'auto e un furgone che viaggiavano in direzioni opposte si sono scontrati intorno alle 4 del mattino del 6 giugno 2022. Stando alle prime informazioni l'auto, con targa straniera, stava procedendo verso Como quando in prossimità di una curva ha invaso la corsia opposta andando a sbattere contro il furgone. Il conducente dell'auto anziché fermarsi avrebbe continuato la sua corsa fermandosi in via Asiago. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo. L'uomo alla guida del furgone è uscito illeso dall'incidente. La galleria è stata chiusa per circa un'ora per consentire ai carabinieri i rilievi del sinistro stradale.