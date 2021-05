Maxi incidente nella galleria di Cernobbio: 4 auto coinvolte

Grosso incidente poco dopo le 18 dell'1 maggio 2021 all'uscita della galleria di Cernobbio. Quattro vetture sono rimaste coinvolte in uno scontro, complice, forse, anche il manto stradale reso scivoloso dalla pioggia. Due auto, in particolare hanno riportato danni seri e una persona che viaggiava a bordo di una delle due vetture è rimasta ferita in modo piuttosto grave. In tutto le persone coinvolte sono sei, tra le quali quattro giovani di poco più di vent'anni. Sul posto oltre a quattro ambulanze è intervenuta un'auto medica. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Como che hanno aiutato il personale del 118 a soccorrere i feriti rimasti incastrati in auto. Inevitabile l'interruzione della viabilità in entrambe le direzioni sulla Statale Regina, riaperta poi con senso unico alternato fino allo sgombero della carreggiata dalle vetture danneggiate e dai detriti dell'incidente.