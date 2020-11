Incidente in galleria a Monte Olimpino: code sull'autostrada

Grave incidente in autostrada a Como poco prima delle 12 del 5 novembre 2020. Un motocilista è rimasto coinvolto in una brutta caduta mentre transitava nella galleria di Monte Olimpino. Il centauro, 33 anni, è rimasto ferito in modo serio ed è stato soccorso in codice rosso dalla Croce Rossa di Lomazzo e da un'automedica. Non è chiara la dinamica dell'incidente, infatti la polizia stradale sta ricostruendo l'accaduto per appurare se il motociclista abbia fatto tutto da solo o se siano coinvolti altri veicoli. i soccorsi del personale del 118, le operazioni di pulizia del manto stradale e la rimozione della moto danneggiata hanno avuto ripercussioni sulla viabilità autostradale con conseguenti code e rallentamenti.