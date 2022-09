Incidente in via Anzani a Cantù poco prima delle ore 17 del 6 settembre 2022. Due auto, un furgone e una moto sono rimasti coinvolti in un tamponamento. Il centauro è rimasto ferito in modo piuttosto serio ed è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Da chiarire la dinamica dell'incidente.