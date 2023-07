Auto fuori strada: soccorsi 4 giovani ragazzi

Paura per 4 giovani ragazzi rimasti coinvolti in un incidente in auto avvenuto a Villa Guardia poco prima delle ore 6 del mattino del 30 luglio 2023. I ragazzi stavano viaggiando a bordo di una macchina che, per ragioni ancora da chiarire, è uscita di strada mentre transitava lungo via Firenze. Tutti i giovani occupanti del veicolo sono stati soccorsi da tre ambulanze e un'automedica e trasportati agli ospedali di San Fermo della Battaglia e Cantù. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per il recupero del veicolo. Nessuno dei ragazzi è rimasto ferito in modo serio. Si tratta di tre ragazzi di 18, 21 e 27 anni e di una ragazza di 16 anni.