Incidente frontale a Parè: grave un uomo

A bordo di una delle auto c'era una famiglia: nessuno di loro è ferito in modo serio

Via IV Novembre

Grave incidente frontale a Parè, frazione di Colverde, intorno alle 16.30 del 28 maggio 2021. Due auto - un Ford Fiesta e una BMW - si sono scontrate mentre percorrevano via IV Novembre. Sembra che l'uomo alla guida della Fiesta, un 70enne, abbia invaso la corsia opposta, forse dopo aver perso il controllo dell'auto a causa di un malore. A bordo della BIMW viaggiava una famiglia di 4 persone (marito, moglie e due figlie).

L'anziano è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna. La famiglia è stata portata al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze e due automediche, oltre ai carabinieri, i vigili del fuoco e il soccorso stradale Molteni.