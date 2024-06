Incidente frontale in via Oltrecolle: traffico bloccato

Questa mattina, poco prima delle ore 11, si è verificato un grave incidente stradale in via Oltrecolle a Como, nella frazione di Lora. Due auto si sono scontrate frontalmente, causando il ferimento di due persone, entrambe soccorse in codice giallo. Si tratta di una giovane donna di 28 anni e di un anziano di 82 anni. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, supportati da tre ambulanze, carabinieri epPolizia locale. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area hanno avuto ripercussioni significative sul traffico, causando rallentamenti e disagi agli automobilisti.