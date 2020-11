Scontro tra due moto a Monte Olimpino: feriti i due motocilisti

Incidente in via Bellinzona a Como (località Monte Olimpino) poco dopo le 19.30 del 6 novembre 2020. Due moto si sono scontrate in modo pressoché frontale all'altezza del semaforo di via Cardina.

I due motocilisti di 37 e 38 anni sono rimasti feriti in modo piuttosto serio, ma nessuno dei due è in pericolo di vita. Sono stati soccorsi da un'automedica e da un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il manto stradale sul quale si sono riversati i liquidi oleosi persi dalle due moto incidentate.

