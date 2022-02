Frontale tra moto e camion a Orsenigo: un ferito

Incidente a Orsenigo intorno alle ore 15 in via don Paolo Berra (SP38). Una moto e un camion si sono scontrati frontalmente all'altezza della ditta Icam. Il motociclista è rimasto ferito in modo grave. Dopo l'impatto la moto ha preso fuoco restando in fiamme in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica oltre ai vigili del fuoco di Erba. Nonostante l'apparente gravità dello scontro il motociclista non sarebbe rimasto ferito in modo grave.