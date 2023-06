Frontale auto moto sulla Lariana: ferito 21enne. Chiusa la strada

Violento scontro frontale tra un'auto e una moto sulla Lariana oggi pomeriggio 18 giugno alle 16 circa nel comune di Blevio. I soccorsi come riporta Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) sono partiti in codice rosso ed è segnalato un giovane di 21 anni ferito ma è presto per capire la gravità. Si tratterebbe del motocilcista. La strada è stata provvisoriamente chiusa per permettere i soccorsi. Sul posto la Croce Rossa di Lipomo. In aggiornamento.