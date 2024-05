Incidente a Canzo, scontro frontale: auto fuori strada ribaltata e tre feriti

Grave incidente con scontro frontale a Canzo questa mattina 8 maggio intorno alle 7 sulla povinciale (Sp40). Una delle auto coinvolte si è ribaltata finendo fuori strada. Sono tre i feriti: un uomo di 56 anni, uno di 51 e una ragazza di 15. Sul posto i soccorsi Areu in codice giallo (nessuno dei coinvolti dovrebbe essere in pericolo di vita). Intervenuti anche i vigili del fuoco. Non sono ancora note le dinamiche del sinistro. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Lecco e Erba. In aggiornamento.