Incidente frontale tra due auto ieri sera 13 marzo 2023 a Fino Mornasco in via Brera all'altezza del civico 5. Non sono ancora chiare le dinamiche dello scontro nel quale sono rimasti feriti un uomo di 25 anni e una donna di 27. Sul posto, intorno alle 22 (orario dell'incidente) la Croce Azzurra in codice giallo, i carabinieri e i vigili del fuoco per sgomberare la strada.