Scontro sulla Statale dei Giovi: due feriti a Fino Mornasco

Un incidente avvenuto intorno alle ore 18 a Fino Mornasco ha causato non pochi disagi alla viabilità lungo la Statale dei Giovi. Inizialmente si è temuto il peggio per gli occupanti delle due auto che si sono scontrate. Due ambulanze della Croce Azzurra di Como e di Cadorago e un'automedica sono giunte sul posto in codice rosso. Due le persone soccorse: si tratta di una donna 57 anni e di un uomo di 63 anni. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Le loro condizioni sono serie ma nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutare i soccorritori ad estrarre i feriti dalle auto e per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente.