Incidente a Faggeto Lario: auto contro un muro, ferito 17enne

Incidente all'alba a Faggeto Lario. Poco prima delle 5 del mattino del 26 luglio 2020 un'auto con a bordo alcuni giovani si è schiantata contro un muro. Il giovane conducente ha perso il controllo del veicolo per ragioni che non sono state ancora rese note. Un ragazzo di 17 anni ha riportato traumi e ferite al volto ed è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Como e trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. I carabinieri stanno accertando le ragioni dell'incidente per capire se possa essere o meno imputabile all'alta velocità o ad altre cause.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.