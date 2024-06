Grave incidente a Erba: soccorso un uomo rimasto incastrato

Un uomo è rimasto ferita in modo molto grave nell'incidente avvenuto poco prima delle ore 7.30 a Erba, in via Brianza, all'altezza del civico 18. Nello scontro sono stati coinvolti due camion e tre automobili. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere un uomo rimasto incastrato in uno dei veicoli.

La strada è rimasta chiusa a lungo vista la gravità dell'incidente e la complessità degli interventi di soccorso. Le persone coinvolte sono tutti uomini di 27, 37, 38 e 48 anni. Uno di loro è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Gerardo di Monza con l'elicottero del 118 di Bergamo.