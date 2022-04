Esce di strada e finisce in un prato: illeso 20enne

Incidente nella notte a Erba. Un ragazzo di 20 anni alla guida di un'auto è finito giù da una piccola riva dopo avere sbandato e avere sbattuto contro un ostacolo, forse un albero. L'auto ha terminato la sua corsa in mezzo a un prato, forse dopo essersi ribaltata una volta. Il giovane è stato soccorso dai vigili del fuoco e da un'ambulanza del Lariosoccorso di Erba. Per fortuna per lui è uscito completamente illeso dall'abitacolo.