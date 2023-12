Incidente e auto ribaltata a Blevio: grande spavento per un ragazzo di 18 anni

L'incidente è avvenuto a Blevio in via Caronti ieri sera 22 dicembre intorno alle 23.40. Per motivi e con dinamiche da stabilire un'auto, guidata da un giovane di 18 anni, si è ribaltata. I soccorsi Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) sono scattati in codice rosso ma sembrerebbe che il ragazzo non sia in pericolo di vita e non avrebbe riportato gravi ferite. È stato portato all'ospedale Sant'Anna dall'ambulanza della Croce Rossa intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco di Como.