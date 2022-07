Incidente in galleria a Dongo: 3 feriti

Incidente poco dopo leore 18 del 6 luglio 2022 a Dongo. Tre auto e una moto sono rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto in galleria sulla Statale Regina. Tre le persone rimaste ferite e soccorse. Si tratta di tre uomini di 21, 31 e 56 anni. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 con due ambulanze della Croce Rossa di Menaggio e del Lariosoccorso di Dongo. Per la messa in sicurezza della strada sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessuno dei feriti versa in gravi condizioni, sebbene in due siano stati trasportati agli ospedali di Gravedona e di Menagio in codice giallo.