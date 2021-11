Incidente a Domaso: ferito un 50enne

Incidente sulla Statale Regina tra Gera Lario e Domaso intorno alle 14.30 del 21 novembre 2021. Un uomo di 50 anni alla guida di un furgone ha perso il controllo del mezzo, ha sbandato ed è andato a sbattere contro un muro a bordo strada. L'uomo è rimasto ferito e dopo l'impatto è rimasto incastrato nell'abitacolo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Dongo per estrarlo dal camion e affidarlo alle cure del personale del 118. La strada è rimasta chiusa per tutto il tempo dei soccorsi. Il 50enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Gravedona. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.