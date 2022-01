Incidente a Cucciago: auto travolge due giovani postini in sella ai loro scooter

Incidente a Cucciago poco dopo le ore 9 del mattino delk 27 gennaio 2022. Un'auto Renault Clio si è scontrata con due scooter delle Poste che procedevano lungo via per Cantù in direzione della cittadina brianzola. Lo scontro è avvenuto all'altezza del civico 25. A causa dell'impatto i due postini sono caduti dai loro scooter. In terra si è riversata la corrispondenza che trasportavano. I due postini di 21 e 23 anni sono stati soccorsi da un'ambulanza ma sembra che non abbiano riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Secondo una prima approssimativa ricostruzione sembrerebbe che l'auto abbia urtato i due scooter mentre stava svoltando a sinistra.