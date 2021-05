Auto si schianta contro la vetrina di un'enoteca in centro città: tragedia sfiorata

Un incidente che poteva davvero avere un drammatico epilogo: una donna alla guida di una Panda è andata a sbattere contro la vetrina di un'enoteca di viale Lecco, in pieno centro città. Non è chiara la causa dell'incidente, ma da quanto si è appreso sembra che la donna abbia urtato una macchina che si immetteva in viale Lecco da via Sacco. Dopo lo scontro la Panda, fuori controllo, ha preseguito di poco la sua corsa finendo a sbattere contro la vetrina. In quel momento per fortuna non passavano pedoni sul marciapiede, quindi nessuno è rimasto ferito in modo grave. La donna al volante della panda è stata soccorsa da un'ambulanza ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto le volanti della polizia della Questura di Como.